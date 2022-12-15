«زهرة وأزواجها الـ 12».. طلاق الفنانة غادة عبدالرازق من هيثم زانيتا





انفصلت الفنانة غادة عبد الرازق عن زوجها هيثم زانيتا، حسبما أكدت لبرنامج Et بالعربي، ورفضت الإفصاح عن أسباب الطلاق، لتكتب بهذا الانفصال نهاية الزيجة رقم 12 فى حياتها الشخصية.

وفي أول رد فعل صادم من غادة عبد الرازق قامت بحذف صورها مع زوجها من حسابها على انستجرام، بعدما كانت قد نشرت سابقا أكثر من لقطة رومانسية سويا.

وأنهت غادة عبد الرازق الزيجة الـ12 بعد فترة زواج عامان ونصف وهي الفترة التى عاشتها غادة مع زوجها هشام زنيتا التى تعرفت عليه فى كواليس تصوير مسلسلها الشهير سلطانة المعز، حيث كان يعملها وقتها مدير تصوير وأعجبت به ونشأ بينهما قصة حب انتهت بالزواج وقتها.

تفاصيل زيجات غادة عبد الرازق

وقبل هذه الزيجة كانت غادة عبد الرازق قد صرحت بتفاصيل زيجاتها من قبل والتى تخطت الـ11 حيث أكدت غادة فى تصريحات تليفزيونية أن أول زيجة لها كانت من رجل الأعمال السعودي عادل القزاز وهي فى عمر الـ17 عام واستمرت هذا الزواج لأكثر من 7 سنوات أنجبت وقتها ابنتها الوحيدة روتانا، ثم انفصلت عنه بسبب خلافات بينهما.

أما الزيجة الثانية كانت من رجل أعمال بورسعيدي ولم يستمر هذا الزواج كثيرا، حيث صرحت غادة عبد الرازق فى أحد اللقاءات التلفزيونية أنها طلبت وقتها الطلاق بسبب فارق السن بينهما حيث كان يكبرها بسنوات كثيرة وكانت تعتبره فى منزله والدها وليس زوج لذلك قررت الانفصال عنه.

الغيرة سبب طلاق غادة من حلمي سرحان

كما اعترفت غادة عبد الرازق أنها تزوجت من المحامي حلمي سرحان فى عام 2001 واستمر الزواج أقل من عام وانفصلها مع بداية عام 2002 وكانت سبب هذا الطلاق هو الغيرة كما أكد المقربون من غادة وقتها.

طلاق غادة من وليد التابعى بعد إنتاج فيلمين

وأيضا من الزيجات التى استمرت فترة ليست بالقليلة لغادة عبد الرازق فترة زواجها من المنتج وليد التابعى والذى أنتج لها خلال هذه الفترة فيلمين الأول 90 دقيقة وأزمة شرف، وحدث الانفصال بينهما عام 2009 بعد خلافات كبيرة بينهما.

طلاق غادة عبد الرازق ومحمد فودة

كما تزوجت أيضا غادة عبد الرازق من الإعلامي محمد فودة وصرحت غادة فى إحدى اللقاءات التلفزيونية لها أنها كانت هناك قصة حب كبيرة بينها وبين فودة إلا أنها أنفصلت عنه بسبب الخيانة على حد قولها.

الزيجة رقم 12

وعلى الرغم من تفاصيل كل هذه الزيجات إلا أن غادة عبد الرازق فاجأت جمهورها أيضا فى واحدة من اللقاءات التى تحدثت فيها عن حياتها الشخصية وأكدت أنها تزوجت ما يقرب من 11 مرة ، وبعدها أعلنت زواجها من مدير التصوير هشام زنيتا لتكون الزيجة رقم 12 ولم تستمر إلا عامان ونصف فقط.