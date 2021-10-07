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زنا باسم الدين.. الجندي يوضح حكم المحلل الذي تزوج 33 مرة

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خالد الجندي
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الخميس، 07-10-2021 08:25 م

قال الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي، إن الاعتراف بوقوع الطلاق الشفوي يساعد في انتشار ظاهرة المحلل الشرعي.
 وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "دي إم سي": "أنا أكتر واحد كنت فرحان من انقطاع الفيس بوك لأنه بيروج لمصائب ومنها الرجل اللي عمل إعلان كـ محلل شرعي ويدعي أنه تزوج 33 امرأة من باب إنه بيعمل ده لوجه الله مع إنه زنا باسم الدين".
وتابع: "هل وصلنا إلى حد الاستخفاف بالدين إن يتم هتك الأعراض باسم الدين؟"

 

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