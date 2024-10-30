ريم وبربري يعلنان الطلاق في أول ظهور بعد غياب طويل

بعد فترة كبيرة من غياب ريم وبربري فقد خرج الثنائي ليكشفوا سبب غيابهما عن الظهور على السوشيال ميديا، وذلك بسبب اتخاذهما قرار الطلاق، وهذا ما دفعهما للغياب عن الجمهور.

حقيقة طلاق ريم وبربري

وظهرت ريم وبربري في فيديو قالا فيه: “إحنا طالعين نقولكم إننا أطلقنا، وإحنا مش عاوزين الناس تضايق أو تزعل، وعارفين أن ربنا كاتبلنا الخير، وإحنا راضيين بالقرار ده”.

بينما علقت ريم على قرار طلاقها من بربري في الفيديو قائلة: “إحنا موصلناش للسلام النفسي ده بسهولة، عشان شوفنا أيام مش حلوة كتير بعد قرار الطلاق، بس إحنا دلوقتي تخطينا ده، وعشان كده قدرنا نطلع في فيديو، ومتأكدين إن ربنا كاتب لنا الخير”.

وأضاف بربري: “إحنا مش هنفضل مختفين، والفترة الجاية هنفضل نعمل فيديوهات أنا وريم بس كل واحد لوحده، ومحدش يصدق أي حاجة بتتقال علينا على السوشيال ميديا”.

وكان ريم وبربري، من أشهر الكابلز على السوشيال ميديا، يبلغان من العمر 28 عامًا، ويعملان صانعي محتوى على منصات التواصل الاجتماعي، واعتادا على مشاركتهما لحظات حياتهما اليومية.

واشتهر الثنائي ريم وبربري من خلال تقديم محتوى كوميدي وترفيهي نال إعجاب الكثير، وكانا قد تزوجا عام 2019 بعد قصة حب بينهما، وبدأ الثنائي مسيرتهما على الإنترنت من خلال مقاطع فيديو ترفيهية، جسدت مواقف كوميدية وتحديات ذكاء بينهما.