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في قائمة مجلة فوربس

رونالدو وكايلي جينر يتصدران قائمة "الأغلى" عام 2020

روالدو وكايلي جينر
رونالدو وكايلي
 
الجمعة، 18-12-2020 08:53 م المصريون
تصدرت النجمة الشهيرة كايلي جنز، شقيقة "كيم كارداشيان" المرتبة الأولى في قائمة أعلى المشاهير أجرا، حيث بلغت مكاسبها 590 مليون دولار خلال العام الحالي في قائمة مجلة فوربس الخاصة بالنجوم والمشاهير الأعلى أجرا في العالم للعام الذي على وشك الوداع .. عام 2020. 

والمرتبة الثانية تصدرها كيني ويست، زوج شقيقتها كارداشيان بفارق 170 مليون دولارعن جنز. 

أما نجم كرة التنس السويسري روجيه فيدرر فحل المرتبة الثالثة بصفته الرياضي الأعلى أجرا بمكاسب بلغت أكثر من 106 مليون دولار خلال العام 2020 يليه كريستيانو رونالدو بحو 105 مليون دولار ثم ليونيل ميسي بـ 104 ملايين. 

و تعد مجلة فوربس أكثر القوائم شهرة وتعني بالدرجة الأولى بإحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم وتقوم كل عام برصد وإحصاء أرصدة أغنياء العالم وتمتلك فوربس 7 نسخ بلغات مختلفة منها نسخة عربية كانت تصدر باسم "فوربس العربية" قبل أن يتوقف إصدارها عام 2009. 
 

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