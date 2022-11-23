رغم انفصالهما.. ريم البارودي تفاجئ أحمد سعد: أنا بحبك (فيديو)

الأربعاء، 23-11-2022
11:28 ص
وجه الفنان أحمد سعد رسالة شكر للفنانة ريم البارودي
، بعد أن أشادت بفنه
وأغانيه.
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وكانت ريم البارودي
قالت خلال لقائها في برنامج "the insider"،:" أنا بحب أحمد
سعد، وبحب أغانيه وبسمعهم، ومكسر الدنيا".
ومن جانبه رد أحمد سعد، قائلًا :"ربنا يخليها كلها ذوق ربنا يوفقها
ويكرمها ويديها على قد نيتها، ويرزقها ويريح بالها".
يذكر أن الفنان أحمد سعد أعلن خبر انفصاله عن الفنانة ريم البارودي
، مصحوبا
بنشر صورة لطفليه على موقع "انستجرام"، وعلق قائلا: "من اللحظة دي
أنا رجعت لأولادي خلاص، وسبنا بعض نهائي أنا وريم معلش لكل جمهوري بس عيالي
محتاجيني أكتر وده اتفقنا عليه خلاص"، وذلك مارس 2016.
ومن ناحية أخرى آخر أعمال أحمد سعد أغنية "وقت شدة"، التي طرحها
مؤخرًا عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".
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