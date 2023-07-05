رعب جديد.. انتشار مرض غامض خطير يصيب المئات في كندا

الأربعاء، 05-07-2023
09:03 ص
كشف خبراء الصحة في مقاطعة نيو برونزويك الكندية ، عن إصابة مئات الأشخاص بمرض
غامض، تتراوح أعراضه بين الهلوسة وضمور العضلات ومشاكل الرؤية وفقدان الذاكرة
.
وأوضح الخبراء ، أنه بدأت هذه الأعراض تظهر لأول مرة في عام 2015 في مجموعة صغيرة من المرض
ى، قبل أن تنتشر أكثر وتصل لأكثر من 200 شخص . وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" .
وعبر طبيب الأعصاب، الدكتور ألير ماريرو، عن قلقه من انتشار هذا المرض
في رسالة بتاريخ 30 يناير 2023، إلى كبير المسؤولين الطبيين في نيو برونزويك ومدير الصحة العامة الفيدرالي ، قائلا : "إنني قلق بشكل خاص بشأن الزيادة في أعداد المصابين بالمتلازمة العصبية، التي تظهر في سن مبكرة ، فخلال العام الماضي، تابعت 147 شخصا مصابا بهذا المرض
وتتراوح أعمارهم بين 17 و 80 عاما".
من جهتها، كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه منذ 2021، جرى تسجيل تسع وفيات تُعزى إلى المرض
الغامض ، وكان تحقيق حكومي سابق توصل إلى أن "السموم البيئية قد تكون وراء هذا المرض
". وأغلق التحقيق بشكل مفاجئ عام 2021.
فيما كشف مختصون أن الاضطراب قد يكون مرتبطا باستخدام المبيدات الحشرية في المقاطعة الريفية ، ويتعلق الأمر بـ"الغليفوسات"، وهو مبيد أعشاب ضارة مستخدم على نطاق واسع، وخصوصا الأعشاب عريضة الأوراق والتي تنافس المحاصيل الزراعية.