الأحد 30 يوليه 2023
توقيت مصر 02:11 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فضيحة في القرية.. فيديو 3 دقائق لزوجته تمارس الجنس مع شقيقه الأكبر

رسميًا.. قرار عاجل من وزارة الرياضة بشأن مواعيد المباريات لترشيد الكهرباء

الحكومة تكشف تفاصيل جديدة عن عمل الموظفين "أون لاين"

أول رد فعل لـ كهربا بعد أنباء إيقافه 6 أشهر

منتصف سبتمبر.. قرار عاجل من الحكومة بشأن انقطاع الكهرباء

فيديو مؤثر.. وفاة عريس بورسعيد أثناء رقصه مع خطيبته

رد فعل مفاجئ من بوتين بعدما جلس رئيس جزر القمر قبله على المائدة المستديرة

شاهد.. أول ظهور لوالد بوراك يكشف مفاجأة عما حدث مع نجله باللغة العربية

"غير لائق".. تصرف صادم من رونالدو يغضب السعوديين (فيديو)

موسكو تعلن حصول مصر على أقوى الأسلحة الروسية

رسميًا.. قرار عاجل من وزارة الرياضة بشأن مواعيد المباريات لترشيد الكهرباء

2023_2_14_16_21_26_150
وزير الشباب والرياضة
الأحد، 30-07-2023 12:53 ص

 

صدر بيان من وزارة الشباب والرياضة بشأن تعديل مواعيد المباريات، ترشيدا للكهرباء، بناء على تعليمات رئاسة الوزراء.

وجاء البيان :"في ضوء قرارات مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة، فقد قامت وزارة الشباب والرياضة بإرسال تعميم لكل من الاتحاد المصري لكرة القدم ومديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات باتخاذ التدابير والإجراءات تنفيذاً لتلك القرارات".

 

أوضح: بشأن اتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت الشبابية والرياضية في ظل أزمة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وما أدت إليه من تداعيات على قطاع الكهرباء، وفي ضوء تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة بالمباني والمرافق بمختلف مؤسسات الدولة ومنها الهيئات الشبابية الرياضية.

 

أكمل: وبناء على ذلك تضمن التعميم الصادر لمديريات الشباب والرياضة بإعمال شئونها بصفتها الجهة الإدارية المختصة وفقا لنص المادة رقم (1) من قانون الرياضة 71 لسنة 2017 وتعديلاته باتخاذ اللازم نحو التنبيه على الأندية الرياضة بأن تلعب كل المباريات في الوقت قبل المغرب بداية من السادسة مساءً وتنتهي المباريات مع حلول المغرب مباشرةً لتقليل استهلاك الكهرباء في المنشآت الشبابية والرياضية والاستادات والملاعب المفتوحة.

 

أضاف: وبناء على ما سبق من اتخاذ التدابير اللازمة وتنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، فقد تضمن الخطاب المرسل للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام باتخاذ اللازم بأن تلعب كل المباريات في جميع المسابقات الرياضية في الوقت قبل المغرب بداية من السادسة مساءً وتنتهي المباريات مع حلول المغرب مباشرةً لتقل استهلاك الكهرباء في المنشأت الشبابية والرياضية.

إقرأ ايضا

hqdefault

فضيحة في القرية.. فيديو 3 دقائق لزوجته تمارس الجنس مع شقيقه الأكبر

2022_12_31_19_33_56_895

الحكومة تكشف تفاصيل جديدة عن عمل الموظفين "أون لاين"

5e861530c2322344431674

منتصف سبتمبر.. قرار عاجل من الحكومة بشأن انقطاع الكهرباء