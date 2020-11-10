الأربعاء 11 نوفمبر 2020
توقيت مصر 09:46 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تصريحات نارية من " بومبيو" عن بايدن : لدينا رئيس واحد فقط هو " ترامب "

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

تراجع جديد للدولار في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

قرارات مفاجئة من الملك سلمان.. تعديل نظام خدمة الضباط والأفراد

أحمد حسن ينشر صورة كؤوس أمم إفريقيا لهذا السبب

الدولار يواصل النزيف.. تراجع حاد للعملة الخضراء أمام الجنيه

الصحة تعلق على نقص أدوية "كورونا"

خصم لأبناء محافظتها.. تفاصيل مثيرة عن «فتاة الفيوم» الإباحية

بعد عزل مرتضى منصور.. رحيل ثلاثي الزمالك عن الفريق

«كبار العلماء» في السعودية تصدر بيانًا مفاجئًا عن الإخوان

ADS
 

رسالة مفاجئة من تركي آل الشيخ لـ آمال ماهر

7A8A0BDA-6C9A-46BF-8CAA-B17C1D682FCE
تركي آل الشيخ وآمال ماهر
 
الثلاثاء، 10-11-2020 11:50 ص المصريون
أعرب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، عن إعجابه بأغنية آمال ماهر بعنوان "انت وحدك"، متمنيًا أن يسمع صوتها مرة أخرى تغني أغنية من كلماته.
وغرد تركي آل الشيخ، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هناك عمل رائع من كلماتي استمتعت فيه بصوتك الجميل وألحان الموسيقار رابح صقر اسمه انت وحدك.. هنالك عمل آخر من كلماتي وألحان رابح حبيس الأدراج أتمنى أن أسمعه بصوتك قريبًا في يوم من الأيام".
جدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تعاون مؤخرًا مع النجم ماجد المهندس، والملحن نواف عبد الله في أغنية جديدة من كلماته.
ونشر تركي، وقتها عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، فيديو للأغنية وكتب عليه: "عمل جديد يجمعني بماجد ونواف".
 

إقرأ ايضا

راغب علامة

إعلامية شهيرة تشتم متابعيها بلفظ خارج: نضفوا مخكم الـ..... من كلامي عن راغب علامة

عمرو دياب

ابنة عمرو دياب تكشف مفاجآتين عن والدها و والدتها شيرين رضا

عبلة كامل

رد ناري من عبلة كامل بعد أنباء إصابتها بالسرطان: امتى هتخافوا ربنا وتتقوا الله؟

أخبار متعلقة

al-shaikh-head-420x320

تدهور صحة تركي آل الشيخ بشكل مفاجئ يؤجل عودته للسعودية

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ ينهي خلاف " عمرو و تامر " بعد عام من القطيعة

20191003015456264

تركي آل الشيخ يشكو عمرو دياب والسبب صادم!