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رسالة عاجلة من متحولة جنسيا لوزير التعليم

وزير التربثية والتعليم
وزير التعليم
 
الأحد، 29-11-2020 08:06 ص إيمان هاني



روت فريدة رمضان، المتحولة جنسيا من محمد رمضان، تفاصيل رحلة علاجها ، قائلة :" إنها خضعت لعملية تصحيح جنسي، وليس تحول جنسي نتيجة وجود خلل هرموني، لافتة إلى أنها استمرت في العلاج لمدة 13 عامًا".

وأضافت "رمضان"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأنها حصلت على كل الموافقات الصحية والقانونية لإجراء العملية، حيث أجرت العملية منذ 4 سنوات، موضحة أنها كانت تعمل مدرسة لغة عربية قبل تحولها جنسيا، واضطرت للتوقف عن العمل بسبب رحلة العلاج.

وأوضحت ، أنها بعد انتهائها من إجراءات التحول حاولت الرجوع لعملها، وقدمت عدة شكاوى للنظر في حالتها، متابعة: "بدور على ملف محمد رمضان عشان أثبت حالتي وأني أصبحت فريدة رمضان، ولكن الملف اختفى"، لافتة إلى أن أمنيتها أن تعود لوظيفتها، مطالبة وزير التعليم بالتدخل لحل أزمتها.

وتابعت: "أنا معملتش حاجة غلط، أنا كنت مريضة، ومعايا ورق.. أنا على الله وعايشة على المعونات"، مؤكدة أنها تشعر براحة أكبر بعد تحولها لفريدة، معقبة: "مستريحة وكنت بحلم بده من وأنا بلعب فالشارع، وبتمنى أتزوج، وأعيش مستورة"، منوهة بأنها قضت رحلة علاجها في مستشفيات حكومية.


 

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