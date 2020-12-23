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رد ناري من الأمير عبدالرحمن بن مساعد على المتنمرين

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عبدالرحمن بن مساعد
 
الأربعاء، 23-12-2020 06:33 م محمد فضل

شن الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، اليوم الأربعاء، هجومًا حادًا على المتنمرين واصفًا إياهم بأنهم جبناء لأنهم لا يستطيعون فعل ذلك وجهًا لوجه.
وقال "بن مساعد" في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “سؤال لمن يرد على تغريدة بتنمر أو قلة أدب مع أن التغريدة لا تتعرض له أو لأي شيء يخصه لا من قريب أو بعيد وليس بينك وبينه أي معرفة”.
وأضاف: “هل من الممكن أن تقول تعليقك المتنمر المسيء للشخص في وجهه لو جمعكما مكان واحد؟.. غالبًا أن الإجابة ستكون: لا.. إذًا أنت فوق أنك قليل أدب أنت أيضًا جبان!”.
وأشاد متابعوه بتغريدته، مهاجمين المتنمرين كذلك ووصفهم بأنهم مرضى نفسيين ويتخفون وراء الكمبيوتر.

 

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