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"عرض عليه 5.5 مليون دولار من قبل".. نادي سعودي يراقب أحمد السيد زيزو

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زيزو
السبت، 04-01-2025 01:26 م
كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، مراقبة نادي نيوم السعودي، لأحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.
وقال إبراهيم عبد الجواد، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "توجد تفاصيل جديدة في أمر أحمد سيد زيزو، نادي نيوم السعودي الذي تقدم، في وقت سابق، بعرض لشراء زيزو مقابل 5.5 مليون دولار، يراقب ما سيحدث بين اللاعب والزمالك".

وأضاف: "وفي حالة عدم اتفاق زيزو والزمالك على التجديد، ستكون رغبة النادي السعودي التعاقد بشكل مباشر مع اللاعب، مستغلا أنه أصبح حرا، وهكذا سيوفر مبلغ التعاقد، ووصلت هذه المعلومة إلى الزمالك".
وأتم تصريحاته: "الزمالك إذا لم يستفد من زيزو، سيجدد له ويعيره أو يبيعه، لحل أزمة النادي المالية، وتسديد ديون اللاعبين وتدعيم الفريق، والرغبة الأساسية عند الزمالك التجديد لـ زيزو كواحد من أهم النجوم أو تسويقه وبيعه، للاستفادة منه، كما أن حسين لبيب رئيس النادي يرى أنه لا يجب أن يعتمد الزمالك على نجم أوحد".

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