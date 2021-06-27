ردًا على المراقِبة.. أول تعليق لـ«فتاة الفستان» على عدم ارتدائها بنطلون

الأحد، 27-06-2021
09:47 ص
كشفت الطالبة حبيبة طارق المعروف قصتها بـ "فتاة الفستان
"،
التي أثارت جدلاً واسعاً بمواقع التواصل، أنها تعرضت للتنمر من مراقبي امتحانات نهاية
العام بسبب ارتدائها فستاناً بدلا من “البنطلون
”، مشيرة إلى أنها كيف ترتدي بنطلون
مع الفستان!.
وقالت حبيبة التي تدرس بالفرقة الثانية بكلية آداب جامعة
طنطا: “دخلت إلى اللجنة وبعد تأديتي للامتحان، خرجت لاستلام بطاقتي فوجدت مراقبة، سألتني
(انتى نسيتي تلبسي بنطلون
ك ولا ايه؟)”، مشيرة إلى أن المراقبين تمادوا في السخرية منها.
وأضافت حبيبة أنها كانت ترتدي فستانا محتشما وطويلا، وقالت
للمراقبة “بنطلون
ايه اللي ألبسه تحت الفستان، أنا مش فاهمة إيه اللي عملته”.
وتابعت أنها غادرت الكلية مسرعة بعد أن أصبح الجميع ينظر
إليها.
من جهته أحال رئيس جامعة طنطا
، الدكتور محمود زكي، واقعة
طالبة كلية الآداب “فتاة الفستان
” إلى النيابة العامة بعدما تناقلته مواقع التواصل
الاجتماعي.