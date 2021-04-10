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راغب علامة يعترف بحبه لزوجة فنان شهير .. والأخيرة تفاجئه برد فعلها

راغب علامة
راغب علامة يعترف بحبه لزوجة فنان شهير .. والأخيرة تفاجئه برد فعلها
 
السبت، 10-04-2021 08:40 ص أحمد عادل شعبان
كشف الفنان راغب علامة العديد من الأمور عن حياته الشخصية والعائلية وذلك ضمن ظهوره ببرنامج السيرة مع الإعلامية وفاء الكيلاني.

وقال خلال استضافته في برنامج وفاء الكيلاني: أقول لكمة بحبك يوميا وليس بالضرورة أن يكون هذا ضمن علاقة رومانسية فالحب له أنماط كثيرة وأنا أحببت كثيرا منذ الصغر لكن الآن أصبح حبي لزوجتي فقط.

لكن أصرت وفاء الكيلاني على معرفة ما إذا كان علامة أحب شخصا بعد زواجه ليرد ساخرا : بحبك انتي .. لترد قائلة: لا خلينا إخوات أحسن.

يذكر أن الإعلامية وفاء الكيلاني متزوجة من الفنان تيم حسن.
 

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