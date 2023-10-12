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راح فيها شخصين.. تفاصيل انفجار أسطوانة داخل مخزن خردة بأكتوبر

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الخميس، 12-10-2023 12:07 م نسمه عبد الوهاب
لقي شخصان مصرعهما بينما أُصيب آخر في انفجار أسطوانة حديدية داخل مخزن خردة بنطاق مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.


تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بسماع دوي انفجار داخل مخزن خردة ووجود متوفين ومصاب بنطاق مدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام 3 أشخاص بالطرق علي أسطوانة حديدية انفجرت مما تسبب في مصرع شخصين وإصابة آخر جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى كما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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