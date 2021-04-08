الخميس 08 أبريل 2021
توقيت مصر 10:21 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أحمد موسى منفعلًا: الإخوان سبب أزمة سد النهضة..ماذا فعل «مرسي»؟

بلاغ إلى النائب العام.. أول تحرك ضد تصرف "محمد رمضان" الصادم

بعد طلاقها من «العريان».. «أصالة» زوجة ثانية لنائب بالبرلمان المصري

عمران خان: ملابس النساء سبب زيادة معدلات الاغتصاب

شاهد/ إعلامية شهيرة تصدم الجميع بخلع الحجاب

رئيس محكمة القضاء الإداري يصدر عقوبة ضد نفسه خلال الجلسة لهذا السبب

بعد تسريب صورهما.. فنان شهير يطلق زوجته الفنانة بالثلاثة على الهواء(فيديو)

العثور على وزير سوري مُعارض مقتولًا برصاصة في الرأس

فاروق جعفر يرد بغضب شديد على إهانات «ميدو»

بث مباشر.. بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دورى الأبطال

ADS
 

رئيس محكمة القضاء الإداري يصدر عقوبة ضد نفسه خلال الجلسة لهذا السبب

2019_6_26_14_8_22_598
ا
 
الخميس، 08-04-2021 09:17 ص


شهدت قاعة محكمة واقعة غير مسبوقة في تاريخ القضاء المصري، بعدما أصدر المستشار محسن كلوب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى بأسوان «الدائرة الخامسة بعد المائة» قرارا بتوقيع غرامة مقدارها 500 جنيه على نفسه، وذلك أثناء نظره إحدي الدعاوي خلال الجلسة، بسبب رنين هاتفه خلال جلسة محاكمة.
واتخذ رئيس محكمة القضاء الإداري ، قرارا بتوقيع غرامة مقدارها 500 جنيه على نفسه، وذلك أثناء نظره إحدى الدعاوى “لقيامه بتعطيل سير العمل أثناء الجلسة عندما رن الهاتف المحمول الخاص به، ليصدر قراره أثناء الجلسة وهو على المنصة أمام المتقاضين”، حسبما ما جاء في قرار هيئة المحكمة.
وأثار القرار الغريب دهشة بين المحامين والمتقاضين الحاضرين الجلسة، لكون الواقعة هي الأولى من نوعها، فكيف لقاض وهو رئيسا لجلسة أن يخل بنظامها، بل ويعاقب نفسه على هذا الإخلال”.
وعرف هذا القاضي بأنه معتاد خلال الجلسات تنبيه المتقاضين إلى ضرورة غلق الهاتف المحمول حتى لا تتعطل الجلسات.
 

إقرأ ايضا

e812dbf6-54a2-43c8-9e37-974b12de6d03

بلاغ إلى النائب العام.. أول تحرك ضد تصرف "محمد رمضان" الصادم

images

بعد طلاقها من «العريان».. «أصالة» زوجة ثانية لنائب بالبرلمان المصري

download

شاهد/ إعلامية شهيرة تصدم الجميع بخلع الحجاب

أخبار متعلقة

RHgmR

لحظة القبض على رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق (فيديو)