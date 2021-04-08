رئيس محكمة القضاء الإداري يصدر عقوبة ضد نفسه خلال الجلسة لهذا السبب

الخميس، 08-04-2021
09:17 ص
شهدت قاعة محكم
ة واقعة غير مسبوقة في تاريخ القضاء المصري، بعدما أصدر المستشار
محسن كلوب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكم
ة القضاء الإدارى بأسوان «الدائرة
الخامسة بعد المائة» قرارا بتوقيع غرامة
مقدارها 500 جنيه على نفسه، وذلك أثناء نظره
إحدي الدعاوي خلال الجلسة، بسبب رنين هاتفه خلال جلسة محاكمة.
واتخذ رئيس محكم
ة القضاء الإداري ، قرارا بتوقيع غرامة
مقدارها 500 جنيه
على نفسه، وذلك أثناء نظره إحدى الدعاوى “لقيامه بتعطيل سير العمل أثناء الجلسة
عندما رن الهاتف المحمول الخاص به، ليصدر قراره أثناء الجلسة وهو على المنصة أمام
المتقاضين”، حسبما ما جاء في قرار هيئة المحكم
ة.
وأثار القرار الغريب دهشة بين المحامين والمتقاضين الحاضرين الجلسة، لكون
الواقعة هي الأولى من نوعها، فكيف لقاض وهو رئيسا لجلسة أن يخل بنظامها، بل ويعاقب
نفسه على هذا الإخلال”.
وعرف هذا القاضي بأنه معتاد خلال الجلسات تنبيه المتقاضين إلى ضرورة غلق
الهاتف المحمول حتى لا تتعطل الجلسات.