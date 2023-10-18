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رأفة بوالده.. المحكمة تخفف عقوبة قاتل شقيقه إلى السجن 7 سنوات

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ارشيفية
الأربعاء، 18-10-2023 10:22 ص

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لموظف لاتهامه بقتل شقيقه بسبب الخلاف على شقة بمنزل الأسرة بمدينة بنها فى محافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي ماهر، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وأحمد محمد السعيد غنيمي، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبد الجواد.
وتضمن أمر الإحالة الخاص، أن المتهم "كريم م ح"، 28 سنة، موظف، قتل المجني عليه "أحمد.م"، شقيقه، عمداً بدون سبق إصرار أو ترصد، بأن عقد العزم على قتله.
وتابع أمر الإحالة، أنه إبان الواقعة وبمحلها حدثت مشادة بين المتهم والمجني عليه، شقيقه، إثر خلافات بينهما حينها - قام فيها المتهم بالتعدي على المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين" بأن سدد له طعنة استقرت بصدره فأحدثت الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتى أودت بحياته قاصداً من ذلك قتله وإزهاق روحه على النحو المبين بالأوراق، كما أنه أحرز سلاحاً أبيض "سكين" بغير مسوغ قانونى.
وشهدت جلسة المحاكمة حضور والد المتهم والمجني عليه، وباقي الأشقاء، وأعلنوا تنازلهم عن القضية، حيث إن المتهم والمجني عليه أشقاء، وناشدوا هيئة المحكمة بتخفيف العقوبة على المتهم، وهو ما عملت المحكمة على تنفيذه خلال إصدارها الحكم بحق المتهم.

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