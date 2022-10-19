«ذئاب التوك توك» خطفوها وتناوبوا على اغتصابها في أرض زراعية فجرًا

الأربعاء، 19-10-2022
12:06 م
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة
، بإشراف اللواء هشام أبو النصر،
مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة
، القبض على سائقي توك توك
في اتهامهما بخطف
ربة منزل إلى أرض زراعية بمنطقة الهرم
غرب الجيزة
، وهتك عرضها عنوة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة
، بلاغا من ربة منزل أفاد تعرضها
للخطف على يد سائقي توك توك
بمنطقة الهرم
إلى أحد الأراضي الزراعية وهتك عرضها ثم
تركها والفرار هاربين، وعلى الفور وجه اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة
لمباحث الجيزة
بسرعة كشف ملابسات الواقعة.
وشرحت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة
، تعرض ربة المنزل للخطف على يد
سائقي توك توك
أثناء سيرها فجرا بمنطقة الهرم
، واصطحابها إلى منطقة زراعية تحت
تهديد آلة حادة، ومن ثم هتك عرضها والتعدي عليها عنوة.
وعقب تقنين الإجراءات نجحت الأجهزة الأمنية في الجيزة
، في ضبط المتهمين،
وتبين أن لهما "معلومات جنائية" وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على آلة حادة
وفرد خرطوش وكمية من المواد المخدرة.
تحرر المحضر اللازم وتباشر جهات التحقيق التحقيقات.