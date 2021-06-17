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دعوى ضد محافظ القاهرة بسبب منشور عن عزبة "أبوقرن" على "فيس بوك"

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الخميس، 17-06-2021 10:38 ص

تأجل إلى 28 ديسمبر الماضي، نظر دعوى رفعها محام ضد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة يتهمه فيه بسب وقذف سكان "عزبة أبو قرن" بمنطقة الفسطاط.
واختصم المحامي محمد كمال الدين أبوالوفا، والمقيم بمنطقة عزبة الفسطاط، المحافظ على خلفية منشور عبر صفحة المحافظة على موقع "فيس بوك"، اعتبرع يتضمن سبًا وقذفًا بحق سكان منطقة "عزبة أبوقرن".
واستشهد أبوالوفا في دعواه بصورة من المنشور المشار إليه، والذي يتطرق إلى الأحوال المعيشية لسكان "عزبة أبوقرن"، والتي وصفها بأنها "غير آدمية"، وأنهم يقيمون في منازل "تملؤها الشقوق، والذباب يتجمع على الملابس المنشورة على أحبال البلكونات الصغيرة".
وتخطط محافظ القاهرة لنقل سكان منطقة "عزبة أبو قرن" بمصر القديمة عقب الانتهاء من حصر السكان، وذلك من خلال لجان الحصر بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، ضمن خطة الدولة لإخلاء المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم لقاطنى تلك المناطق.
وقالت المهدسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن سكان عزبة أبو قرن بمصر القديمة سيتسلمون وحدات سكنية مفروشة بالكامل بالإثاث والأجهزة الكهربائية، فى إطار توفير سكن ملائم لسكان المناطق العشوائية.







 

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