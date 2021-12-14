الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
توقيت مصر 20:17 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار خلال ساعات على هذه المناطق

دبلوماسي يُبلغ عن اختطاف ابنته من الأسانسير وأمن الجيزة يفجر مفاجأة

جوجل يعلن عن الأسماء الأكثر بحثًا عليه في 2021

بينهم قاضٍ وضباط.. السعودية تلقي القبض على مسؤولين في قضايا فساد

نور عريضة في منشور جريء: تعرضت للاغتصاب على يد أحد أقاربي

القضاء يُلزم وزارة الداخلية الكويتية بدفع تعويض لفتاة لهذا السبب

وقعا لنادٍ مصري.. الكشف عن مفاجأة لأول مرة بشأن «صلاح» و«النني»

أشرف بن شرقي يصدم الزمالك بقراره بعد وداع المغرب كأس العرب

أمير منطقة عسير السعودية يكشف سر زيارته لـ القدس

«نفتالي» يدخل العزل بعد ساعات من لقاء«بن زايد»بعد اكتشاف هذا الأمر

ADS
 

دبلوماسي يُبلغ عن اختطاف ابنته من الأسانسير وأمن الجيزة يفجر مفاجأة

201810040241264126
الشرطة
Native
Teads
الثلاثاء، 14-12-2021 03:02 م

كشفت الأجهزة الأمنية في الجيزة حيلة لجأت إليها ابنة دبلوماسي أجنبي للهرب من أداء الامتحانات فادعت اختطاف مجهول لها وسرقة قرطها الذهبي.
وفحصت المباحث بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا تقدم به دبلوماسي أجنبي، قال فيه إنّ مجهولا اختطف ابنته صاحبة الـ11 عاما، وسرق قرطها الذهبي، وبيّنت التحريات عدم صحة أقوال الطفلة، وأنّها اختلقت الواقعة للتهرب من أداء امتحان.
وكان المقدم عمرو فاروق، رئيس مباحث الدقي، تلقى بلاغا من دبلوماسي أجنبي، أفاد فيه بأنّ ابنته (11 عاما)، طالبة في المدرسة الباكستانية بالزمالك، أخبرته أنّه حال استقلالها المصعد من الطابق السادس فوجئت بشخص مجهول كمم فمها، وصعد بها إلى الطابق الـ11، وكان معه شخص آخر، واستوليا على قرطها الذهبي.
وأوضحت التحريات المكثفة التي جرت حول الواقعة، عدم صحة أقوال الطفلة، وتم إعادة مناقشتها اعترفت أنّها اختلقت الواقعة للتغيّب عن المدرسة بسبب الامتحان، وأخرجت القرط من حقيبتها.
 

إقرأ ايضا

download

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار خلال ساعات على هذه المناطق

encyclopedia-ما-هو-جوجل-Google

جوجل يعلن عن الأسماء الأكثر بحثًا عليه في 2021

220206165449644957972

بينهم قاضٍ وضباط.. السعودية تلقي القبض على مسؤولين في قضايا فساد

أخبار متعلقة

619f2f684c59b777174281b1

بيان من الشرطة السعودية بشان واقعة تحرش شاب بفتاتين