"داليا البحيري والجن".. الفنانة تلجأ للقضاء والنقابة تعلق





كشف الفنان أشرف زكي "نقيب المهن التمثيلية"، عن موقف النقابة تجاه الإساءة التي تعرضت لها الفنانة داليا البحيري، من خلال أحد البرامج.

نقيب المهن التمثيلية، قال،:" ماحدث مرفوض تماما، والنقابة من جهتها دعما للزميلة داليا البحيري، تقدمت بشكوى إلى نقابة الإعلاميين، للمطالبة بالتحقيق".

وتابع،:" يجب التوقف تماما، عن مثل هذه المهاترات".

الفنانة داليا البحيري، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كشفت عن تفاصيل الإساءة التي تعرضت لها، واللجوء إلى الإجراءات القانونية

وكتبت ،:" أعلن أنا الفنانة داليا البحيري رداً على ما تم إذاعته وبثه في برنامج القاهرة اليوم بعنوان ( أحمد دياب يخرج عن صمته مع قضية داليا البحيري مع الجن )، والتي تضمنت الإساءة لشخصي لذلك قررت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد برنامج القاهرة اليوم وقناة أوربت وضد الإعلامي (أحمد دياب)، على ما تم إذاعته وبثه في برنامج القاهرة اليوم في شهر أغسطس 2024 وفوضت مكتب الأستاذ أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ".