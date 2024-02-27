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داعية شهير: لا يجوز إلغاء الحج والعمرة وتحويل التكاليف لدعم غزة

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ارشيفية
الثلاثاء، 27-02-2024 10:44 ص


رد الباحث الإسلامي سعد الفقي، على اقتراح الأمين العام الأردني السابق لحزب المؤتمر الوطني "زمزم" رحيل الغرايبة، برصد أموال الحج والعمرة لهذا العام 2024، لإرسالها لغزة دعما للإغاثة وإعادة الإعمار.
قال الفقي، إن هناك وسائل كثيرة لدعم الشعب الفلسطيني دون الجور على فرائض إسلامية لا يجوز المساس بها، موضحا أن "هذه المقولة باطلة وتصطدم مع ثوابت الشرع الحنيف".
وأكمل أن "المسلمين يستطيعون مساعدة أهل غزة لو أرادوا، فهم يمتلكون مقومات المساعدة، ومليارات الدولارات التي تقبع في بنوك أمريكا وأوروبا يكفي جزء يسير منها لمساعده أهالي غزة".
وتابع: "لسنا فقراء ولكننا لا نحسن التصرف"، مبينا أن "مقترح الغرايبة، والذي يرى استصدار فتوى بحرمان المسلمين من الحج لاتجوز شرعا، فالله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله، لاسيما إذا كان الحج للمرة الأولى وهي المفروضة"، وفق "روسيا اليوم".

وختم:"من باب فقه الأولويات يمكن لمن اعتمر مرة أن يدفع بتكاليف العمرة الثانية لأهالي قطاع غزة، فالحفاظ على الأنفس أهم وأبقى من تكرار العمرة لمرات لاسيما أن العمرة من السنن بخلاف فريضة الحج".

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