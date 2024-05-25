"خد أمك وروح اخطبها" لافتة إعلان تثير جدلا في المحلة.. وصاحبتها تكشف اللعز

السبت، 25-05-2024
09:15 ص
نسمه عبد الوهاب
جذب إعلان غريب عيون المارة في شوارع مدينة المحلة الكبرى بالغربية، حيث تضمنت اللافتة عبارة "خد أمك وروح اخطبها" مع صورة كارتونية لشاب وفتاة.
الإعلان أثار موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الكثيرون عن مغزى هذه العبارة الغريبة.
نور عبد القادر صاحبة الإعلان، كشفت عن السر وراء هذه الحملة الإعلانية المبتكرة، فقالت: "أنا منظمة حفلات زفاف، وهدفي من الحملة هو لفت انتباه الناس إلى خدماتي، وجذب عملاء جدد".
وأضافت"أدرك أن عبارة "خد أمك وروح اخطبها" قد تبدو غريبة ومثيرة للجدل، لكنني أردت أن أكون مختلفة، وأن أقدم إعلانًا غير تقليدي يجذب الأنظار".
وتابعت: "أعتقد أن هذه العبارة تعبر عن روح الدعابة، وتميل إلى الأسلوب الشبابي، وهو ما أهدف إليه من خلال عملي".
وأوضحت منظمة الحفلات أن اللافتة حققت هدفها في إثارة الجدل، وأنها تلقت العديد من التعليقات الإيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت: "إحنا شغالين في مجال الويدنج بلانر
من ٨ سنين وعملنا خفلات زفاف لبنات كتير أوي من المحلة فإحنا حابين ناس تعرفنا أكتر"، فضلًا عن الأسعار التي لا مثيل لها فمثلًا سعر الكوشة يبدأ من 1200 لـ2500 جنيه.
وتستكمل: "أنا صاحبة الفكرة مع شريكتي إيمان جمال منظمة حفلات أيضًا، وأرسلنا الفكرة إلى شركة إعلان لتصميمها، وظللت أتابع اللافتة حتى خرجت بهذا الشكل."