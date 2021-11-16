الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
توقيت مصر 11:05 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

خبير يكشف مفاجأة: طريقة بسيطة جدًا لعلاج العقم عند الرجال

سفير سعودي: التصعيد الخليجي ضد لبنان يتوقف على هذا الأمر

أمير قطر يقبل أوراق اعتماد أول سفير مصري لدى الدوحة منذ 2017

القضاء الكويتي يحسم جدل قضية روان بن حسين.. وتعلق

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية

سحب رعدية و رياح نشطة علي هذه المناطق بالسعودية

تصريحات حازمة من " قرقاش" عن مواجهة إيران

تصعيد إساءة زكريا بطرس للنائب العام.. هل يطلبه عبر الإنتربول؟

وفاة الإعلامية مها حسني بعد صراع مع المرض

بعد الجدل.. كيروش يكشف سبب استبعاد عبدالله السعيد ولاعبين من الزمالك

ADS
 

خبير يكشف مفاجأة: طريقة بسيطة جدًا لعلاج العقم عند الرجال

2952021-1210600486
ا
Native
الثلاثاء، 16-11-2021 10:07 ص

كشف أستاذ علم العقاقير السعودي الدكتور جابر القحطاني، عن عدد من الفوائد والأسرار لغذاء ملكات النحل واصفاً إياه بالغذاء العجيب.
وأوضح عبر مقاله “أسرار غذاء ملكات النحل” المنشور بصحيفة الرياض، أن الغذاء الملكي يوجد به جميع العناصر الضرورية للحياة، ولخص فوائده العلاجية في 3 نقاط كالتالي :

1 – لعلاج العقم عند الرجال يؤخذ مقدار 50 ملجم من الخراريب مباشرة وتوضع فوق اللسان وتترك للامتصاص، ثم يشرب بعد انتهاء امتصاصه ملء كوب من حليب البقر ويستمر على ذلك لمدة شهر يومياً، حيث يقوم على تنشيط الغدد الجنسية وعلاج الضعف الجنسي.
2 – لإعادة الخلايا المقبلة على التلف إلى وضعها الطبيعي يؤخذ 50 ملجم فور استخراجه من الخراريب ويوضع على اللسان حيث يمتص ببطء، ويكرر ذلك يومياً لمدة أسبوع، وتستخدم الجرعة نفسها في حالات ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم وكذلك في الحالات العصبية والنفسية وأمراض الشيخوخة وفقر الدم الشيخوخي.
3 – لتسهيل عملية الأيض في جسم الإناث، يمزج الغذاء الملكي بنسبة 3 % مع العسل ويؤخذ ملء ملعقة صغيرة يومياً، حيث تزداد قوة الإنسان ونشاطه ويصبح أكثر تحملاً للإجهاد ويساعد على وقاية الجسم من الإصابات الجرثومية.
 

إقرأ ايضا

87654567890-645x370

سفير سعودي: التصعيد الخليجي ضد لبنان يتوقف على هذا الأمر

Capture

أمير قطر يقبل أوراق اعتماد أول سفير مصري لدى الدوحة منذ 2017

Capture

القضاء الكويتي يحسم جدل قضية روان بن حسين.. وتعلق