خالد الغندور يفاجئ الجميع بالاعتذار: «هحاسب على كل كلمة»

الأحد، 06-06-2021
06:33 م
محمد فضل
فاجأ خالد الغندور
قائد فريق الزمالك
السابق، الجميع بالاعتذار لجماهير القلعة البيضاء، مؤكدا على تقديره لهم.
وكتب خالد الغندور
عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “ فيس بوك”:لو أي حد من جمهور الزمالك
زعلان مني فأنا آسف، وأنتم علي رأسي و إن شاء الله هحاسب على كل كلمة.وتابع خالد الغندور
انتم بالنسبة لي رمز كبير و انتم معني الزمالك
و قيمته في جمهوره.
ولم يوضح خالد الغندور
سبب اعتذاره لبعض جماهير نادي الزمالك
.
في سياق آخر،كشف محمد أبو العلا لاعب الزمالك
السابق والإعلامي الحالي على قناة ناديه، أن فرجاني ساسي
، لم يوقع حتى الآن لنادي الدحيل أو الريان القطريين بحسب معلومات وردت له.
وأضاف أبو العلا عبر شاشة "الزمالك
":"الكرة الآن في ملعب فرجاني ساسي
بعد الحصول على جزء من مستحقاته، سيتقدم له عرض وسيكون الكرة في ملعبه".
وتابع :"الظروف تغيرت في النادي الآن، الفترة الماضية لم يتحمل النادي قيمة فرجاني ساسي
أو التعاقد مع كريستيان جروس، من الممكن أن تقوم الإدارة بشراء لاعبين بقمية مالية كبيرة ولا نستطيع دفع رواتبهم".
وواصل :"اللاعب لم يوقع حتى الآن لنادي الدحيل أو الريان بشكل رسمي".