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حماية المستهلك يكشف تفاصيل إحالة 3 مدارس خاصة إلى النيابة

اتوبيس مدارس
المدارس
 
الجمعة، 30-10-2020 12:45 ص المصريون ـ متابعات
أكد الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن نسبة التزام المدارس والجامعات بسداد الـ25% من مصروفات الأتوبيس المدرسي للأهالي مرتفعة للغاية، قائلا: "الالتزام نسبته عالية وتقدر من 93% إلى 95%  وهذا يطبق على المدارس والجامعات والمعاهد".
وأشار الدكتور أحمد سمير فرج، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس، إلى أن المدارس الدولية قبل المحلية والخاصة التزمت باسترجاع نسبة مصروفات الأتوبيس المدرسي المقررة، لافتا إلى أنهم اتخذوا الاجراءات القانونية تجاه عدد من غير الملتزمين.
وأوضح: "في اجراءات قانونية وقرارنا ملزم بقوة القانون، وعقوبة عدم التنفيذ عن كل حالة من 20 ألف جنيه إلى مليون جنيه غرامة، وفي حالة تكرار الأمر بتضاعف العقوبة من 40 ألف إلى 2 مليون جنيه"، مفيدة بأنهم تلقوا حوالي 2000 شكوى من أهالي طلاب وتم الاستجابة إليها فورا.
 

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