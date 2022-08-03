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حمالة صدر في حمام الرجال بديوان عام محافظة قنا وبالرجوع لكاميرات المراقبة كانت الصدمة

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محافظة قنا
Native
Teads
الأربعاء، 03-08-2022 09:37 ص
اكتشف أحد الموظفين بديوان عام محافظة قنا، وجود حمالة صدر في أحد حمامات الرجال، ما أثار حالة من الجدل عن كيفية وصولها للحمام، وسط شكوك باستخدام أحد الموظفين الحمام لممارسة الرذيلة مع إحدى السيدات.
وقام الموظف بإبلاغ اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بالواقعة، مسيرًا إلى أنه عثر على الحمالة أثناء دخوله فحدى دورات المياه الخاصة بالرجال.
من جانبه كلف المحافظ السكرتير العام للمحافظة بفحص كاميرات المراقبة لمعرفة حقيقة ما حدث .
وبإجراء التحقيقات، للوصول إلى مرتكب الواقعة، اكتشقت المفاجأة بتعطيل الكاميرات بشكل عمدي وبناء عليه تقرر عزل مدير الأمن الإداري بالمحافظة من منصبه .
 

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