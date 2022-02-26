حكم قضائي بفصل مدير مدرسة ومعلمة بسبب ما حدث بينهما داخل سيارته

السبت، 26-02-2022
04:12 م
قضت المحكمة الإدارية العليا بفصل مدير مدرسة
السلسول الابتدائية
بإدارة بلقاس التعليمية بالدقهلية، ومعلمة
لغة عربية بالمدرسة، وذلك لأن المدير اصطحب الثانية بسيارة
ه الخاصة لتوصيلها
من منزلها بمدينة دمياط الجديدة إلى مدينة بلقاس الكائن بها مقر عملها وبيت أهلها عدة
مرات دون مبرر مقبول.
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح الجروانى، نائب رئيس مجلس
الدولة، وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور ونادى
عبد اللطيف، نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة أن الطاعن “إ. ن. س”، مدير المدرسة، وجه للطاعنة
“ف. ع. ن”، معلمة
، عبارات إعجاب مثيرة أثناء ركوبها معه بسيارة
ه الخاصة، وعبارات تخدش
الشرف والحياء في حق المعلمات بالمدرسة أثناء ركوبها معه.
وقبلت المعلمة
استقلال السيارة
الخاصة برفقته منفردة واضعة
نفسها موضع الريبة والظنون، وتبادلت الحديث معه أثناء استقلالها سيارة
ه بعبارات وألفاظ
من شأنها الإساءة لسمعتها ولمرفق التعليم الذي تنتمي له.