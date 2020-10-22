الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:40 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

حقيقة عدم إجادة حسن شاكوش للقراءة والكتابة

بدون-عنوان-1-91
حسن شاكوش
 
الخميس، 22-10-2020 02:37 م المصريون
اجريت اول امس اختبارات عضوية نقابة الموسيقيين لمجموعة من مطربي المهرجانات وكان من ضمنهم حسن شاكوش الذي تداولت حوله العديد من الأقاويل حول عدم إجادته للقراءة والكتابة.
ونفى المتحدث الإعلامي لنقابة الموسيقيين طارق مرتضى كل ما تم تداوله عن عدم إجادة شاكوش القراءة والكتابة، وأكد إن كل ما في الأمر أنه نسي إحضار شهادة محو الأميه معه، ولكن تم اختباره في القراءة والكتابة قبل دخول اللجنة ونجح في الأختبار.
وتعهد شاكوش بأن يقدم الشهادة اليوم للنقابة، ودخل بالفعل اللجنة وأجري الإختبار حيث قام بغناء أغنيته الشهيرة " بنت الجيران" مع أغنية للعندليب عبد الحليم حافظ.
يشار إلي إن اللجنة التي أجرت الاختبارات ضمت كلاً من صلاح الشرنوبي وأمجد العطافي وجيهان مرسي ومحمد ضياء الدين وسامي الحفناوي، وغنّى شاكوش أمام اللجنة إحدى أغنيات الفنان عبد الحليم حافظ، فضلا عن أغنيته الشهيرة "بنت الجيران".
 

إقرأ ايضا

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

الإعلامي عمرو أديب

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا