حقيقة عدم إجادة حسن شاكوش للقراءة والكتابة

الخميس، 22-10-2020
02:37 م
المصريون
اجريت اول امس اختبارات عضوية نقابة الموسيقيين لمجموعة من مطربي
المهرجانات وكان من ضمنهم حسن شاكوش
الذي تداولت حوله العديد من الأقاويل حول عدم
إجادته للقراءة والكتابة.
ونفى المتحدث الإعلامي لنقابة الموسيقيين طارق مرتضى كل ما تم تداوله عن
عدم إجادة شاكوش القراءة والكتابة، وأكد إن كل ما في الأمر أنه نسي إحضار شهادة
محو الأميه معه، ولكن تم اختباره في القراءة والكتابة قبل دخول اللجنة ونجح في
الأختبار.
وتعهد شاكوش بأن يقدم الشهادة اليوم للنقابة، ودخل بالفعل اللجنة وأجري
الإختبار حيث قام بغناء أغنيته الشهيرة " بنت الجيران" مع أغنية
للعندليب عبد الحليم حافظ.
يشار إلي إن اللجنة التي أجرت الاختبارات ضمت كلاً من
صلاح الشرنوبي وأمجد العطافي وجيهان مرسي ومحمد ضياء الدين وسامي الحفناوي، وغنّى
شاكوش أمام اللجنة إحدى أغنيات الفنان عبد الحليم حافظ، فضلا عن أغنيته الشهيرة
"بنت الجيران".