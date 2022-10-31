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حطم رأسها بـ«بلطة» وأحرق جثتها لرفضها إعادة طليقته إلى عصمته (صور)

2022_10_30_14_2_31_152
القاتل والضحية
Native
Teads
الإثنين، 31-10-2022 11:57 ص


ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على مسجل خطر لاتهامه بقتل زوجته بمنطقة حلوان بسبب خلافات أسرية.

تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بوفاة سيدة إثر نشوب حريق بمنزلها بمنطقة حلوان، على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبمعاينة المنزل وسؤال الزوج أكد أن أنبوبة البوتجاز انفجرت في وجه زوجته ما أسفر عن وفاتها.

بإجراء رجال المباحث للتحريات تبين أن رواية الزوج مغلوطة، وأن واقعة الوفاة بها شبهة جنائية، وبإعادة مناقشته أقر بقتل المجني عليها لوجود خلافات بينهم بسبب رغبته في إعادة طليقته إلى عصمته.

واعترف المتهم بحسب مصدر أمني؛ بنشوب مشادة كلامية بينه وبين زوجته قام على إثرها بضربها على رأسها بواسطة سلاح أبيض "بلطة" ما أسفر عن شق رأسها، ثم حاول إخفاء معالم الجريمة فأشعل النيران في جسدها كي تبدو الواقعة وكأنها حريق شبَّ في المنزل.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



 

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