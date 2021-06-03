حسام البدري يوجه نصيحة لـ صلاح بشأن رحيله عن ليفربول

الخميس، 03-06-2021
03:07 م
بعد الأنباء الكثيرة التي ترددت بشدة خلال الأيام الماضية عن إمكانية رحيل
النجم المصري محمد صلاح
عن نادي ليفربول
الإنجليزي لصالح باريس سان جيرمان، اعتبر
حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، في تصريحات تليفزيونية، أن
: "رحيل
صلاح عن ليفربول
له معايير
أخرى، مو لاعب مميز فى ناديه وهو نجم الفريق وبالتأكيد رحيل
ه سيكون صعبًا للغاية".
وأضاف حسام البدري: "القرار يرجع لـ محمد صلاح
سواء بالاستمرار مع
ناديه أو الرحيل
لناد آخر، لكن من وجهة نظرى صلاح لديه معطيات فى ناديه من الصعب
التفريط فيها".
ويتأهب باريس جيرمان الفرنسي لتقديم عرض خيالي لخطف أسطورة كرة القدم
المصرية محمد صلاح
نجم ليفربول
الإنجليزى فى الميركاتو الصيفى الحالي .
وكشفت تقارير صحفية أن باريس جيرمان الفرنسي يرغب فى منح محمد صلاح
600 ألف
يورو أسبوعيا وهو نفس الراتب الذى يحصل عليه البرازيلي نيمار داسيلفا مهاجم الفريق
بما يصل الى 2 مليون و400 ألف يورو شهريا أى قرابة 551 مليون 520 ألف جنيه مصري
سنويا .
ويحصل محمد صلاح
على 200 ألف يورو أسبوعيا تقريبا من ليفربول
وهو ما يجعله
سيحصل على 3 أضعاف راتبه حال انتقاله الى الباسيجى الذى يملكه القطري ناصر الخليفي .