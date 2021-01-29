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حزن كبير بعد بتر قدم لاعب كرة شهير وحرمانه من الملاعب (صورة)

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حزن كبير بعد بتر قدم لاعب كرة شهير وحرمانه من الملاعب (صورة)
 
الجمعة، 29-01-2021 06:28 م
عم حزن كبير بين أوساط عشاق كرة القدم في المكسيك بعد بتر قدم لاعب كرة اكتسب شهرة واسعة خلال هذه الفترة.

وتعرض مهاجم فريق سيرفوس أحد أندية الدرجة الثالثة في المكسيك إلى صعقة كهربائية خلال وجوده في منزله أدت إلى إصابته بحروق بالغة لم يكن أمام الأطباء معها سوى اختيار قرار بتر ساقه.



وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية على حسابها في "تويتر" إن "كويفاس البالغ من العمر 23 عاما، عانى حروقاً من الدرجة الثالثة "بسبب تفريغ كهربائي عالي الجهد"، ونشرت الصحيفة صورة للاعب وهو في المستشفى بعد أن خسر ساقه، ونقلت تصريحات عنه قال فيها: "تعرضت لصدمة كهربائية دخلت رأسي وخرجت من قدمي اليسرى".

وأضاف اللاعب: "اتخذت القرار لأنني أبلغ السن القانوني، وبترت ساقي اليسرى، وفي تلك اللحظة تلقيت درسا رائعا في الحياة، على الرغم من أنك تحب شيئا ما كثيرا، أو تمارس رياضة، أو أي شيء تفعله، فلا يجب عليك أبدا أن تضعها فوق حياتك".

وأوضح "ثق بالله، لأنه حكيم، ولا تسمح لنفسك بالهزيمة بسهولة، ولا تقع في الاكتئاب، واعلم أن عليك دائما أن ترى الجانب الإيجابي للأشياء، تحدث الأحداث لسبب ما، كل شيء له هدف، وأعلم أن الله قد أعد شيئا أفضل لحياتك".
 

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