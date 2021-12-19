حرجة للغاية.. صافيناز تكشف آخر تطورات حالة لورديانا

الأحد، 19-12-2021
02:37 م
كشفت الراقصة
الأرمينية صوفينار، الصديقة المقربة للراقصة لورديانا
، عن
تطورات حالتها الصحية الأخيرة بعد دخولها العناية المركزة
الخميس الماضي، وعدم
توصل الأطباء لسبب معاناتها من آلام حادة في المعدة.
وقالت صوفينار إن الحالة الصحية للورديانا
تحسنت وقد خرجت من العناية
المركزة، لكنها ما زالت محجوزة بالمستشفى حتى يطمئن الطبيب المعالج على حالتها
الصحية خوفا من أن يكون ما زال هناك سموم في جسدها، ومن المقرر أن تخرج من
المستشفى خلال يومين، وفق(فوشيا).
وأوضحت صوفينار في تصريحات، أن الأطباء أجروا غسيل معدة أكثر من مرة
للورديانا
، حتى تتخلص من السموم الناتجة عن الوجبة الفاسدة التي تناولتها، موضحة
أن حالتها الصحية كانت حرجة للغاية.
وذكرت أن حالات التسمم
تكررت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة بسبب الوجبات
الفاسدة ، مشيرة إلى إنها تعرضت لحالة تسمم
منذ 20 يوما تقريبا، بعد تناولها قطعة
(لانشون) من سوبر ماركت شهير بالقاهرة، وتعرضت لحالة تسمم
شديدة.
وكانت صفحة الراقصة
البرازيلية لورديانا
عبر (إنستجرام) قد كتبت منشورا
أعلنت فيه الحالة المرضية لها قائلا: "بالنيابة عن لورديانا
، نخبرك للأسف
أنها تمر بوقت عصيب مع حالتها الصحية وهي حاليا في المستشفى ونقلت إلى وحدة
العناية المركزة
، سيتم إلغاء الأحداث المجدولة للفترة القادمة حتى إشعار آخر..
لندعو لها ونتمنى لها الشفاء العاجل والآمن".
وكتب المسؤول عن صفحة الراقصة
البرازيلية لورديانا
،:«تحديث.. في الوقت الذي
نقف فيه اليوم، قرر الفريق الطبي نقل لورديانا
إلى فريق متخصص في وحدة العناية
المركزة في 17 ديسمبر من أجل مراقبة استقرار حالتها الصحية ودعم وضعها الصحي».
وأضاف: «يظل عدم الحصول على تفاصيل حول مشكلتها الطبية غير معروف، وسيتم
الإفراج عنه بمجرد وصول الفريق الطبي إلى السبب الجذري، نحن نقدر كل دعمك وحبك..
دعونا نصلي من أجلها ونتمنى لها الشفاء الآمن من هذه المرحلة».