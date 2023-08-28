حذف الأرز من على بطاقات التموين.. تعرف على السبب

الإثنين، 28-08-2023
09:25 ص
أعلنت وزارة التموين أن سلعة الأرز
أصبحت غير متاحة على بطاقات التموين
، ولكن سيتم طرحه في المجمعات الاستهلاكية بسعر 22 جنيها للكيلو.
ويتساءل الكثير عن سبب رفع الأرز
من بطاقات التموين
ضمن السلع التموينية المدعمة بسعر 12.5 جنيه للكيلو، فأجابت عنه وزارة وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان رسمي قائلة إن الدعم المقرر في البطاقات يبلغ 50 جنيها للفرد الواحد للبطاقة 4 أفراد و 25 جنيها بما يزيد عن ذلك.
وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الـ 50 جنيه المقررة لدعم الفرد تتيح شراء زجاجة زيت بسعر 30 جنيه و كيلو سكر بسعر 12.6 جنيها ومكرونة زنة 400 بسعر 6.5 جنيه.
وأشار وزير التموين إلى أنه يتم طرح الأرز
بالمنافذ التموينية التابعة للوزارة بسعر يتراوح من 20 و 22 جنيها للكيلو.
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يحيى الفخراني يفاجئ الجميع: عادل إمام ولا أستاذ ولا زعيم
تحدث الفنان يحيى الفخراني، عن الفنان عادل إمام خلال مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية، منتقدًا الألقاب التي أطلقت عليه من بينها الأستاذ والزعيم.
وأكد "الفخراني"، على أن اسم عادل إمام وحده يعتبر "عنوانًا" للنجاح، مضيفًا خلال كلمته في المهرجان الذي أقيم في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي أنه لا يمكن إغفال اسم عادل إمام عند الحديث عن 60 سنة دراما.
وعلق قائلًا: "اسمحوا لي، مينفعش 60 سنة دراما ونغفل اسم عاش بيننا نجماً في المسرح والسينما والتليفزيون، بيتقال عليه ألقاب أنا مش مؤمن بيها، ولا أستاذ ولا زعيم، ممكن أستاذ تتقال على أي حد، وزعيم فيه زعيم ناجح وزعيم فاشل، لكن اسمه وحده ناجح هو عادل إمام".