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حذفه بعد دقيقتين.. فيديو مثير لـ عمر كمال مع ندى الكامل

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عمر وندى
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الإثنين، 07-11-2022 09:10 ص


أحدث فيديو نشره المطرب عمر كمال، رفقة ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، موجة جدل بين متابعيه، الأمر الذي جعله يحذفه بعد مرور دقيقتين فقط على نشره.
ويبدو أن التعليقات التي انهالت على الفيديو، أزعجته كما يمكن ان تكون ندى الكامل رفضت نشر هذا الفيديو لهما على مواقع التواصل الاجتماعي وطالبته بحذفه.

و ظهر عمر كمال فى الفيديو رفقة ندى الكامل، وعلق عليه : “بعد ما اتخانقت معاها وبهدلت الدنيا وقولت مش هعرفها تاني”.

وكشف الفنان عمر كمال حقيقة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الفنية عن زراعته لشعر اللحية.

وقال عمر كمال إنه بالفعل زرع لحية، ولكن هذا من أجل شخصيته في فيلمه الجديد "ساعة استجابة"، حسب تصريحاته لبرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "مصر mbc".

وتابع: كان مطلوب مني استايل معين، أنا الحمد لله شعري كثيف والدنيا حلوة معايا، بس في ديفو صغير في جمب وشي وأي حد يعرفني يعرف ده، وهو إنه في حتة كلف ولازم لما أطلع في حتة أداريها بالميكاب فرحت للدكتور وهو اللي قالي نزرع حتة الكلف ولو عاجبني أكمل بيها فبقى في جزء طبيعي في دقني وجزء مزروع فقولت أريح نفسي وأزرع وخلاص أهو منها أداري الكلف وأعمل لوك جديد.
شاهد الفيديو بالضغط هنا .
 

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