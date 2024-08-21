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حادث مروع.. تصادم 12 سيارة على الطريق الدائري

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الأربعاء، 21-08-2024 10:30 ص

 

شهد الطريق الدائري في الجيزة حادث تصادم ١٢ سيارة أعلى منطقة القوس الغربي في القادم من أكتوبر باتجاه المنيب والمعادي، وتم الدفع بسيارات المرور مصحوبة بالإسعاف إلي موقع الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارا من قيادات الطريق الدائري أفاد بتصادم ١٢ سيارة على الطريق الدائري في الجيزة وعلى الفور انتقلت أجهزة المرور الي موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين اصطدام عدد من السيارات الميكروباص والملاكي مع ٤ تريلات على الطريق الدائري أعلى منطقة القوس الغربي وجار سحب السيارات بعد توقف الحركة المروري تمام على الطريق الدائري.

وتفحص أجهزة الإدارة العامة للمرور حادث الطريق الدائري للوقوف على أسباب الحادث وعدد المصابين حتى الآن، وجار رفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية.

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