الأحد 03 مارس 2024
توقيت مصر 17:09 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعر الدولار يسجل هذا الرقم في السوق السوداء لأول مرة منذ 4 أشهر

صعيدي يقتل عروسه بعد أيام من زواجهما.. تفاصيل صادمة

بعد زيادة وزنها.. روبي تثير الجدل بفستان جرئ في السعودية

مصطفى كامل يبكي على الهواء ويكشف ما حدث لحلمي بكر: ربنا ينتقم منهم

شاهد.. مطربة تصفع فنان على الهواء بسبب مزحة غير أخلاقية

ماذا كتبت طالبة العريش قبل انتحارها هربًا من ابتزاز "ابنة الضابط"

عروس تنفعل على المأذون بشكل صادم.. شاهد ماذا فعلت

شاهد.. لحظة غرق سفينة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر

فيديو صادم.. انتحار كويتي شنقًا على جسر مشاة

ساويرس لـ القرموطي: "مفيش حاجة ودتنا في داهية إلا تأليه رؤسائنا "

جورجينا تصدم "أسبوع الموضة" في باريس ...فيديو

AA1chzgj
جورجينا و كريستيانو
السبت، 02-03-2024 12:18 م نسمه عبد الوهاب
اثارت الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، "صديقة" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، الجدل في "أسبوع الموضة" بالعاصمة الفرنسية باريس.
جورجينا تعيش مع رونالدو، في العاصمة السعودية الرياض؛ منذ توقيع اللاعب على عقود انتقاله إلى النصر، قادمًا من العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، في يناير 2023.
وشاركت جورجينا، في عرض "أسبوع الموضة" بباريس؛ حيث قامت بارتداء فستانًا باللون الأحمر، يحمل الرقم "7" واسم رونالدو.
كما حمل الفستان الذي عرضته صديقة كريستيانو رونالدو، على الحاضرين في "أسبوع الموضة"، توقيع الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 39 سنة.




إقرأ ايضا

IMG-20240303-WA0016

صعيدي يقتل عروسه بعد أيام من زواجهما.. تفاصيل صادمة

IMG-20240303-WA0012

بعد زيادة وزنها.. روبي تثير الجدل بفستان جرئ في السعودية

IMG-20240303-WA0023

مصطفى كامل يبكي على الهواء ويكشف ما حدث لحلمي بكر: ربنا ينتقم منهم