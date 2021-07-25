جوجل تحظر 11 تطبيقا جديدا من «أندرويد».. احذفها فورًا

الأحد، 25-07-2021
12:05 ص
حُظرت
مجموعة من تطبيقات
“أندرويد
” من متجر “جوجل بلاي
”، بعد اكتشاف ارتباط واضح ببرنامج
“جوكر” الخبيث، والذي يسجل المستخدمين في خطط اشتراك باهظة الثمن.
واكتُشف
“جوكر” لأول مرة في عام 2017، ولكنه عاد مؤخرا بشكل كبير – وغير مرحب به للغاية – حيث
يحذر الخبراء الآن من أنهم رأوا زيادة كبيرة في التطبيقات
التي تحتوي على هذا التهديد
السيئ، بحسب روسيا اليوم.
وكُشف
عن التحذير الأخير من قبل فريق التهديد ThreatLabz في Zscaler، والذي كان يراقب
“جوكر” لبعض الوقت. ويقولون إن ما مجموعه 11 تطبيقا تمكنت من التسلل عبر دفاعات غوغل،
ثم ظهرت على متجر “بلاي” الرسمي وحصلت على آلاف عمليات التثبيت.
والآن،
حُذفت كلها من متجر “بلاي”، ويجب أن يبقي ذلك أي شخص لم يقم بتنزيل البرنامج بالفعل
في مأمن من “جوكر”. ومع ذلك، فإن أي شخص لديه بالفعل التطبيقات
المخزنة على هاتفه،
معرض للخطر – لأن غوغل ليس لديها القدرة على حذف
هذه التطبيقات
عن بُعد. لذلك، ستحتاج
إلى التأكد من إلقاء نظرة على التطبيقات
، ومسح أي مما يلي من هاتفك الذكي الذي يعمل
بنظام “أندرويد
” على الفور.
وفيما
يلي أسماء التطبيقات
المصابة:
• Free
Affluent Message.
• PDF
Photo Scanner.
• delux
Keyboard.
• Comply
QR Scanner.
• PDF
Converter Scanner.
• Font
Style Keyboard.
• Translate
Free.
• Saying
Message.
• Private
Message.
• Read
Scanner.
• Print
Scanner.