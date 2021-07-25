الأحد 25 يوليه 2021
توقيت مصر 09:24 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بنات مصر تحتل المركز الـ 40 و الـ 41 في بطولة الرماية

مصر تتأهل لربع نهائي التايكوندو في أولمبياد طوكيو

تعرف علي جدول منافسات مصر اليوم في أولمبياد طوكيو

الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق

تعرف على سعر الدولار في المعاملات الصباحية بعد انتهاء إجازة العيد

المهرة البحرينية تثير الجدل بوصلة رقص جريئة:«الحمد لله رقصت كل شيء»

جوجل تحظر 11 تطبيقا جديدا من «أندرويد».. احذفها فورًا

منة فضالي ترتدي الحجاب على الهواء: هايجي يوم وهلبسه(فيديو)

أول صور للفنانة مروة محمد من داخل دار إيواء بعد أن كانت مشردة في الشارع

ضاحي خلفان يفاجئ الجميع برأيه في سياسة قطر

ADS
 

جوجل تحظر 11 تطبيقا جديدا من «أندرويد».. احذفها فورًا

googleplay
جوجل
Native
الأحد، 25-07-2021 12:05 ص

حُظرت مجموعة من تطبيقاتأندرويد” من متجر “جوجل بلاي”، بعد اكتشاف ارتباط واضح ببرنامج “جوكر” الخبيث، والذي يسجل المستخدمين في خطط اشتراك باهظة الثمن.
واكتُشف “جوكر” لأول مرة في عام 2017، ولكنه عاد مؤخرا بشكل كبير – وغير مرحب به للغاية – حيث يحذر الخبراء الآن من أنهم رأوا زيادة كبيرة في التطبيقات التي تحتوي على هذا التهديد السيئ، بحسب روسيا اليوم.
وكُشف عن التحذير الأخير من قبل فريق التهديد ThreatLabz في Zscaler، والذي كان يراقب “جوكر” لبعض الوقت. ويقولون إن ما مجموعه 11 تطبيقا تمكنت من التسلل عبر دفاعات غوغل، ثم ظهرت على متجر “بلاي” الرسمي وحصلت على آلاف عمليات التثبيت.
والآن، حُذفت كلها من متجر “بلاي”، ويجب أن يبقي ذلك أي شخص لم يقم بتنزيل البرنامج بالفعل في مأمن من “جوكر”. ومع ذلك، فإن أي شخص لديه بالفعل التطبيقات المخزنة على هاتفه، معرض للخطر – لأن غوغل ليس لديها القدرة على حذف هذه التطبيقات عن بُعد. لذلك، ستحتاج إلى التأكد من إلقاء نظرة على التطبيقات، ومسح أي مما يلي من هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام “أندرويد” على الفور.

وفيما يلي أسماء التطبيقات المصابة:

• Free Affluent Message.

• PDF Photo Scanner.

• delux Keyboard.

• Comply QR Scanner.

• PDF Converter Scanner.

• Font Style Keyboard.

• Translate Free.

• Saying Message.

• Private Message.

• Read Scanner.

• Print Scanner.
 

إقرأ ايضا

5202118132155355784614

المهرة البحرينية تثير الجدل بوصلة رقص جريئة:«الحمد لله رقصت كل شيء»

Capture

منة فضالي ترتدي الحجاب على الهواء: هايجي يوم وهلبسه(فيديو)

262

أول صور للفنانة مروة محمد من داخل دار إيواء بعد أن كانت مشردة في الشارع