"جنون مطلق".. تفاصيل موقف غير مسبوق في الدوري الإسباني

الثلاثاء، 27-04-2021
04:38 م
فتحي مجدي
استدعى حكم
مباراة إشبيلية
وغرناطة
في المرحلة الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم، اللاعبين من غرفة الملابس بعد إعلانه انتهاء المباراة لإكمال دقيقة كانت لاتزال متبقية من الوقت.
واحتسب الحكم
ريكاردو دي بورجوس بينجوتكسيا، 4 دقائق وقت بدل ضائع في الشوط الثاني، لكنه أنهى المباراة بعد 3 دقائق فقط، ليقوم لاعبو غرناطة
بالاعتراض، ما دفع الحكم
إلى إعادة لاعبي إشبيلية
من غرفة الملابس، إلى أرض الملعب للعب آخر 60 ثانية.
واضطر بعض اللاعبين إلى إعادة ارتداء زي اللعب بعد بدء عملية التغيير. وانتهت نتيجة المباراة 2-1 لإشبيلية
، حيث لم يستغل لاعبو غرناطة
الدقيقة المتبقية في إدراك هدف التعادل.
وأعرب مشجعو الدوري الأسباني عن دهشتهم في التعليقات التي أمطروا بها موقع "تويتر"، ووصفوا ما حدث بأنه "إحراج" لكرة القدم الإسبانية.
كتب أحدهم: "ريكاردو دي بورجوس بنجوتكسيا يحرج الليجا لأنه ينفجر بشكل هزلي بعد 3 دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد أن أعطى 4. غرناطة
(2-1) غاضب، وتم استدعاء لاعبي إشبيلية
من غرفة الملابس للعب 60 ثانية الأخيرة. فوضى".
وقال آخر: "لم أرَ شيئًا كهذا في كرة القدم أبدًا"، مضيفًا: "إشبيلية غرناطة
لم تُلعب إلا في الدقيقة 93 من 94 دقيقة. لاعبو إشبيلية
ذهبوا إلى غرفة الملابس. استدعاه الحكم
للعودة بعد أن تبادلوا قمصانهم بالفعل مع لاعبي غرناطة
".
وأضاف شخص ثالث: "إنه جنون في إشبيلية
، أطلق الحكم
صافرة النهاية ثم أدرك أنه فجر مبكرًا جدًا وبعد أن خلع معظم اللاعبين ملابسهم ، اتصل بهم مرة أخرى في اللحظة الأخيرة ، جنون مطلق
".