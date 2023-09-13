جمع بين زوجتين في ليلة واحدة.. فوقعت الكارثة وماتت إحداهن!

روى عبد العزيز العقيلي عضو برنامج إصلاح ذات البين التطوعي في المملكة العربية السعودية، قصة مقتل امرأة على يد ضرتها بعدما جمع زوجهما بينهما في إحدى الليالي، وكشف عن موقف مفاجئ للزوج.وقال خلال لقاء له مع برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية" :" شخص تزوج امرأة ثانية، وجمع بين زوجتيه في إحدى الليالي وحدث بينهما مشاجرة، وتطور الأمر وقتلت الزوجة الأولى الزوجة الثانية خنقا". لافتا إلى أن الاثنتين من جنسية عربية.وأضاف:" انتهت مرحلة التقاضي وصدر حكما ضد القاتلة بالقصاص واكتسب القطعية، وكان هناك محاولات لأولياء الدم وكانوا يعرضون عليهم مبالغ كبيرة جداً بالملايين.وأشار إلى أن الزوج تنازل لوجه الله عز وجل، وعفا عن زوجته القاتلة وهي أم أبنائه ال 6 وتنازل بدون مقابل.