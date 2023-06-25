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جريمة وحشية.. يقتل شقيقه الأكبر وزوجته في الشارع ببولاق الدكرور

العثور-على-جثة-طالب-داخل-منزله-في-كفرالزيات-بالغربية-1
جثة
الأحد، 25-06-2023 01:15 م

 

 

أنهى شاب حياة شقيقه الأكبر وزوجته طعنا بسكين بمنطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة.

 

تلقى العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب إشارة من إدارة شرطة النجدة باستقبال مستشفى جثتي زوجين مقتولين.

 

تحريات العقيد محمد الصغير مفتش مباحث فرقة الغرب توصلت إلى أن مشادة كلامية نشبت بين شاب ثلاثيني وشقيقه الأكبر (٥٥ سنة) بالشارع تطورت إلى مشاجرة.

 

أشهر المتهم سكينا مسددا لأخيه طعنات نافذة ثم عاجل الزوجة لدى صراخها لتلحق بزوجها ولاذ بالفرار.

 

بتقنين الإجراءات تمكن الرائد وليد كمال وكيل الفرقة من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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