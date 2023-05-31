فيديو أثناء الذبح فضحه.. ضبط جزار يبيع لحوم الأحصنة مفرومة بـ 150 جنيهًا





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة ذبح حصان على يد جزار داخل محل جزارة في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة.

تبين من الفيديو أن سكان المنطقة شاهدوا جزارا في المنطقة يدعى عصام. ع وهو يسحب الحصان ويُدخله إلى محل الجزارة، وذبحه تمهيدًا لـ بيعه لـ المواطنين.

الأهالي أبلغوا الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء هشام أبو النصر، وحضرت على الفور قوة من مباحث القسم بقيادة الرائد أحمد جمعة معاون المباحث، وألقت القبض على الجزار المتهم وتبين أنه من مركز بني مزار بمحافظة المنيا وتم ضبط مساعده، وتم تحرير محضر ضده، واقتيادهما إلى ديوان قسم الشرطة.

واستمع رجال المباحث إلى اعترافات الجزار المتهم بذبح الأحصنة في الطالبية، حيث أقر بذبحها، وأنه يبيع الكيلو المفروم بـ 150 جنيه فقط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.