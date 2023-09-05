جريمة بشعة .. العثور على أحمد وزوجته مذبوحين داخل غرفة نومهما

الثلاثاء، 05-09-2023
01:32 م
أصدرت النيابة العامة قرارات عاجلة بشأن واقعة العثور على جثتي زوجين مذبوحين داخل غرفة نومهما في عزبة الشعراوي التابعة لقرية الجاهل بالوحدة المحلية بقرية منية المرشد بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ
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أمر فيلوباتير ناصر حنا، مدير نيابة مطوبس في كفر الشيخ
، بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة فلاح في العقد الرابع من العمر، وزوجته ربة منزل في بداية العقد الثالث، والتصريح بدفن الجثتين عقب الأنتهاء من عملية التشريح.
كما أمر مدير نيابة مطوبس بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وصولا لحقيقتها وشخص مرتكبها، واستدعاء أهل الزوجين المذبوحين لسؤالهما حول أحداث الواقعة وصولا لحقيقة الواقعة.
كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ
، تلقى إخطارًا من اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ إلى مركز شرطة مطوبس بالعثور على جثة "أحمد.س.م"، 34 عامًا، فلاح، وزوجته "نوال.ع.ع"، 21 عامًا، وبهما آثار ذبح بالرقبة في منزلهما.
انتقل رجال مباحث مركز شرطة مطوبس إلى مكان الواقعة محل البلاغ، لإجراء المعاينة اللازمة، وبالفحص وتبين وجود جثتي الزوجين بجوار بعضهما على الأرض داخل غرفة النوم
وبهما آثار ذبح بالرقبة، مع سلامة جميع نوافذ الشقة.
شكل اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ
، فريق بحث جنائي ترأسه العميد حسن قاسم، رئيس مباحث المديرية، ضم المقدم محمد عبدالعزيز، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ
، وضباط مباحث مركز شرطة مطوبس، لكشف غموض الواقعة وصولا إلى حقيقتها.
انتقل أحمد ضياء أبوزهرة، وكيل نيابة مطوبس إلى مكان الواقعة محل البلاغ لإجراء معاينة النيابة تحت إشراف المستشار فيلوباتير ناصر حنا، مدير النيابة ضمن سير التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في المحضر رقم 6175 لسنة 2023 إداري مركز شرطة مطوبس.