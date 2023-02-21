جدل كبير.. وائل كفوري يستعد للزواج من فتاة مسلمة غدًا





كشفت وسائل إعلام لبنانية، أن الفنان وائل كفوري يستعد لحفل زفافه بعد يومين من حبيبته الأولى التي أهدى لها معظم أغانيه العاطفية، ومن المقرر أن يتزوجا مدنيًّا بسبب اختلاف الديانة.

وأكد موقع "الجرس" اللبناني، أن وائل كفوري (مسيحي) سيتزوج حبيبته المغربية التي تدعى ماجدة أليموس (مسلمة) مدنيًّا بالمحكمة في قبرص، وسيحتفل بالزفاف يوم 23 فبراير الجاري.

وأوضحت صحف لبنانية، أنه لم يتم الإعلان عن الزواج حتى الآن بسبب معارضة أهل ماجدة الزواج نظرًا لاختلاف الديانة، كما أن الحفل لن يحضره أحد من أسرتها، وسيقتصر على الأصدقاء المقربين فقط.

يأتي زفاف وائل كفوري بعد 4 سنوات من انفصاله عن أم ابنتيه، أنجيلا بشارة، حيث استمر زواجهما المدني مدة 8 سنوات.

وظهرت ماجدة أليموس مؤخرا برفقة الفنان اللبناني في أكثر من حفل غنائي، لتعيد إلى الأذهان قصة حبهما التي انتهت قبل 19 عاما بسبب اختلاف الديانة.

وكان "كفوري" كشف في لقاء تليفزيوني سابق أنه لم يحب في حياته سوى مرة واحدة، وأهدى إليها معظم أغانيه العاطفية، لكنه لم يفصح عن اسمها.

ويأتي زفاف وائل كفوري بعد 4 سنوات من انفصاله عن أم ابنتيه، أنجيلا بشارة بعد زواج دام 8 سنوات، حيث تزوج الثنائي مدنيًا في قبرص العام 2011، ورزق منها بابنتين "ميشيل وميلانا".

وتكررت شائعات الانفصال خلال السنوات الماضية، عقب أنباء عن خلافات كثيرة حدثت بينهما، إلا أنهما نادرا ما كانا ينفيان أو يؤكدان خبرًا معيّنًا عن علاقتهما.