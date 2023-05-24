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توضيح من مستشار الرئيس حول التحذير من وباء جديد خطير

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الدكتور محمد عوض تاج الدين
الأربعاء، 24-05-2023 08:58 ص

 

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه دائما ما توجد احتمالية لوجود أي أوبئة أو فيروسات جديدة أو أمراض وبائية، لافتا إلى أنه حتى الآن لا يوجد أي مظاهر تعبر عن وجود وباء جديد.

 

وأضاف تاج الدين، في تصريحات تلفزيونية، أن بيان الصحة العالمية بشأن انتشار وباء جديد يهدد العالم، يأتي ضمن مهام منظمة الصحة العالمية الأساسي هو رصد أي احتمالية لأي أوبئة أو أمراض تنتشر في أي مكان وقد تنتقل للعالم.

 

وأكد مستشار الرئيس للصحة، أن الهدف من بيان منظمة الصحة العالمية حول وجود وباء جديد قد يحدث قريبا، هو توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، مشيرا إلى بيانات سابقة أصدرتها منظمة الصحة العالمية حول انتشار أوبئة.

 

وتابع أنه وعقب رصد أي مرض أو فيروس في أي مكان في العالم، فإن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يطلق هذه التحذيرات للاحتراز والوقاية، لافتًا إلى أنه لا توجد حتى الآن أي أعراض أو مؤشرات حول وجود وباء جديد، مشيرا إلى أن المنظمة تحذر من الأوبئة من أجل الوقاية منها.

 

وتابع: "نراقب ونتابع ونرصد بحيث أنه في حالة رصد أي فيروس أو وباء يكون لدينا كل وسائل الاستعداد والوقاية".

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