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تفاصيل التسريب الفاضح لمرتضى منصور وأحمد دياب

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الثلاثاء، 07-06-2022 03:11 م

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عقد مؤتمر صحفي، للرد على أحمد دياب رئيس رابطة أندية المحترفين، حيث شهدت الساعات الماضية تداول مقاطع صوتية تسريبات (غير لائقة) لمحادثة هاتفية.

كما تصدر هاشتاج أحمد دياب لا يقبل الاحتواء، مؤشرات البحث على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد أزمته مع رئيس نادي الزمالك.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، تسريبًا منسوبًا إلى أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة والمستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، وجه فيه الطرفان بعض السباب والشتائم.

وشهدت الأيام الماضية توتراً في العلاقة بين نادي الزمالك ورابطة الأندية المحترفين، على ضوء القرارات التي صدرت بإقامة مباراة القمة مع الأهلي 19 يونيو الجاري، ما يعترض عليه إدارة الزمالك لعدم خوض غريمه التقليدي الأهلي للمباريات المؤجلة له قبل لقاء القمة.

يذكر أيضا أن مرتضى منصور تجاهل الحديث عن هذا التسريب خلال مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” للحديث عن التعاقد مع 4 لاعبات للكرة الطائرة من الغريم التقليدي الأهلي، ولكنه كشف عن تسريب آخر.

ولم يخرج مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك للحديث حول تلك المكالمة المسربة حتى هذه اللحظة.

بينما رفض أحمد دياب، أول رئيس لرابطة الأندية المصرية المحترفة في تاريخ الرياضة المحلية، الإدلاء بأي تصريح للغد حول الأمر.
وأكد مرتضى منصور اليوم، الثلاثاء، أنه تقدم ببلاغ رسمي ضد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة.

وقال رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم:" تحدثت مع أحمد دياب بشأن أخطاء الحكام وأخطرني أن الحكام تبع اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، وعندما تحدثت مع رئيس الجبلاية بشأن الحكام أخطرني أن الحكام مع رابطة الأندية، وعندما عدت للحديث مع رئيس الرابطة فوجئت بتطاوله وسأحصل على حقي بالقانون".
 

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