توجيه اتهام خطير لبسمة بوسيل.. ماذا فعلت

السبت، 03-06-2023
03:11 ص
نسمه عبد الوهاب
هاجمتشركة "وتري" في بيان رسمي الفنانة المغربية بسمة بوسيل وذلك بعد إعادة غناء أغنية "مين اللي بيختار" للفنانة هبة طوجي
وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" خلال الأيام القليلة الماضية.
وانتقد البيان تصرف "بسمة" بسبب حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالأغنية والتي تختص شركة "وتري" بمتابعتها وحمايتها من أجل حقوق الفنانين المتعاقدين معها.
وجاء البيان كالتالي "رداً على ما تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المقالات الصحفية عن حذف كوفر أغنية مين اللي بيختار الذي نشرته الفنانة المغربية بسمة بوسيل على صفحتها على تطبيق انستجرام والتي هي أساساً من إنتاج وتلحين الفنان أسامة الرحباني وكلمات الفنان غدي الرحباني وأداء السيدة هبة طوجي
، يهم شركة وتري المولجة متابعة وحماية حقوق الفنانين المتعاقدين معها".
وأكد البيان على مخالفة "بسمة" القوانين الخاصة بحقوق الملكية الفكرية نظراً لعدم ذكرها عنوان الأغنية ودون أن تذكر أسماء أصحاب الحقوق وكان من المفترض أن يتم ذكرهم بالتفصيل، وكون "بسمة" نسبت العمل المذكور لشخص آخر والذي يمثل تعدياً على حقوق الملكية الأدبية والموسيقية.
وأضاف البيان أن "بسمة" استخدمت الأغنية للترويج والتسويق لأحد المنتجات التجارية وبذلك تم استخدام الأغنية بطريقة غير سليمة وتبدلت من عمل فني إلى عمل تجاري كنوع من أنواع الاستغلال التجاري والذي لا يجوز إلا بالحصول على موافقة مسبقة من أصحاب هذه الحقوق.
وأنهت الشركة البيان مؤكده أنه من الممكن التغاضي عن كل ذلك إذا قامت "بسمة" بتصحيح ما فعلته بإعادة نشر الأغنية مرة أخرى عبر حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا وذكر أصحاب الحقوق وإزالة المنتج التجاري المروج له لوضع حد للتضليل الإعلامي وتفادياً لقيام أصحاب هذه الحقوق باتخاذ الاجراءات الإدارية والقضائية اللازمة".