الإثنين 29 مايو 2023
توقيت مصر 18:26 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حسن شاكوش:" اللي حصلي أنا ومراتي حسد بسبب الفرح ومش هتكلم في عرضي"

فيديو صادم.. قارئ يغني ويرقص في فرح شقيقه

"تاتو أسفل ظهرها".. بسمة بوسيل بظهور مثير بعد طلاقها من تامر حسني (صور)

بشرى تعلن طلاقها بشكل مفاجئ

شاهد.. الدكتور مجدي يعقوب يُقبل يد إليسا خلال الحفل الغنائي

فيديو صادم.. تبادل إطلاق نار بين راكب أتوبيس والسائق

سعودي يستدرج طفلًا ويرتكب جريمة بشعة.. والداخلية تنفذ فيه حد القتل

سابقة من نوعها.. روسيا تُسلم أحد مواطنيها للشيشان لمحاكمته بتهمة حرق القرآن

"المشاكل من وراء العرب".. سيدة تركية معارضة تحاول طرد قناة "العربية" (فيديو)

"مفيش حاجة اسمها ثعبان أقرع".. علي جمعة يكشف مفاجأة بشأن عذاب القبر

"تاتو أسفل ظهرها".. بسمة بوسيل بظهور مثير بعد طلاقها من تامر حسني (صور)

196-165009-basma-bousil-park-children-4
بسمة بوسيل
الإثنين، 29-05-2023 01:51 م


رغم اتهامها باستغلال أطفالها لاستفزاز طليقها تامر حسني، نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل مقاطع مصورة بصحبة أبنائها وهم يلهون ويضحكون.

 

وظهرت بسمة، خلال مجموعة صور وفيديوهات نشرتها عبر خاصية "ستوري" إنستغرام، وهي تتسلق إحدى الألعاب ما اعتبره البعض استعراض مثير منها، ثم فعل مثلها ابنها آدم التي كانت تشجعه وتساعده عندما تعثر في التسلق، وابنتها آمايا التي تسلقت بسهولة اللعبة.

وفي أحد المقاطع المصورة، نشرت بسمة فيديو لها مع آدم على أنغام أغنية محمد الشرنوبي "أنت الحياة" وتظهر فيه وهي تساعده في تسلق اللعبة داخل مدينة الملاهي ثم احتضنته وقبلته.

 

وفي الفيديو الخاص بتسلقها، ظهرت طليقة تامر حسني وهي تضع "تاتو" يبدو أنه حديث، ليربط المعلقون على المقطع بين إظهار "التاتو" ومحاولتها جعل طليقها يغار.

 

وتحدثت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، مؤخرا، عن استغلال بسمة بوسيل أطفالها من أجل استفزاز تامر حسني، على حد قولها، واتهمتها بـ"المبالغة في طلباتها والغيرة بشدة".

وقالت نضال، في مقطع فيديو بثته عبر قناة الجرس: "تامر حسني صديقي ورغم عمق علاقة الود بيننا لكنه لا يتحدث عن شؤون أسرته، وأتصور أن سبب الانفصال يعود لبسمة بوسيل".

وأكملت: "بسمة تبالغ في طلباتها، وكثيرا كانت تطلب من تامر الاتصال بالصحفيين كي يطلب منهم أخبارا عنها، كما أنها تغار بشدة".

وشنت بسمة بوسيل هجوما على هالة عمر المسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعي لتامر حسني، إذ نشرت صورة طليقها مع مديرة أعماله في حفل زفافها وعلقت: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة"، وسط توقع الجمهور أنها وراء انفصالها عن زوجها.






إقرأ ايضا

135-000222-hassan-shakoush-problem-wife-2

حسن شاكوش:" اللي حصلي أنا ومراتي حسد بسبب الفرح ومش هتكلم في عرضي"

WhatsApp-Image-2023-05-27-at-7.40.06-PM

فيديو صادم.. قارئ يغني ويرقص في فرح شقيقه

135-213229-bushra-announces-separation-husband_700x400

بشرى تعلن طلاقها بشكل مفاجئ

أخبار متعلقة

135-231922-nidal-ahmadiyya-attacks-basma-bousil-2

" بتحب الفضايح".. نضال الأحمدية تفجر مفاجأة عن طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

240831194_384256793071007_3075212380019925789_n

بعد تصدرها الترند.. طليقة تامر حسني تعلق من جديد

Capture

بعد اتهام بسمة بوسيل أنها السبب في طلاقها من تامر حسني.. هبة عمر ترد

2023_4_27_19_47_37_249

بسمة بوسيل تخرج عن صمتها وتفضح الفتاة التي تسببت في طلاقها من تامر حسني

644b90de4236041ae304ce08

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل.. وجليلة المغربية تعلق على كونها السبب