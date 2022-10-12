تهز الغربية.. يذبح خطيبته داخل الكوافير لسبب غريب!

الأربعاء، 12-10-2022
09:41 ص
أقدم شاب على ذبح خطيبته، داخل مركز تجميل تعمل به في محافظة الغربية
، حيث
سبب لها جرح قطعي في الرقبة.
تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية
إخطارا بوصول فتاة في العقد الثالث من عمرها
إلى مستشفى بسيون المركزي، مصابة بجرح قطعي في الرقبة.
وانتقلت الأجهزة المختصة إلى المستشفى، وتبين أن الفتاة تدعى "سعيدة.
ح"، 23 عاما، وأن خطيبها تعدى عليها بسلاح أبيض لوجود خلافات بينهما.
وألقي القبض على المتهم بعد تقنين الإجراءات، واعترف بالواقعة، وأخطرت
النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.