الإثنين 21 أغسطس 2023
توقيت مصر 21:51 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة في فيديو العريس الخليجي الذي أثار ضجة في مصر

تناوبوا على اغتصابها.. 6 سائحين يهتكون عرض بريطانية بطريقة بشعة

شيكابالا يتجاهل استقالة مجلس إدارة الزمالك وينشر صورة رفقة زوجته

بسمة وهبة تفاجئ الجميع بالحجاب: اشتقت له

"ابن النادي".. لاعب شهير: حاربت لمغادرة الأهلي والانتقال للزمالك

سبّ الخطيب وشوبير.. قرار جديد من القضاء في 3 قضايا ضد مرتضى منصور

بالفيديو.. عريس يفاجئ المعازيم بوليمة سمك بدلًا من اللحوم

أنهى حياتها على فراش الزوجية والسبب صادم

مفاجأة.. رحيل "القندوسي" عن الأهلي لهذا النادي

تفاصيل مقتل "دهبية" على يد زوجها الجزار أمام أطفالهم الثلاثة

تفاصيل مقتل "دهبية" على يد زوجها الجزار أمام أطفالهم الثلاثة

IMG-20230821-WA0020
دهبية
الإثنين، 21-08-2023 10:15 ص


ظلت "دهبية" تتوسل لزوجها تطلب الرحمة أمام أطفالها الصغار، ولكنه كان تحت تأثير المواد المخدرة التي أذهبت عقله وحولت حياة أسرتهما إلى جحيم، قبل أن يسدد لها زوجها "م" عدة طعنات نافذة أودت بحياتها، داخل منزلهم في مدينة القناطر الخيرية في محافظة القليوبية.

قصة "دهبية" وزوجها المتهم بدأت منذ حوالي 8 سنوات، حينما قرر التقدم لخطبتها في سن صغيرة، وقررت أسرة "دهبية" الموافقة على زواجها كعادة أهل منطقتها بالقناطر الخيرية، خاصة أن الزوج كان يعمل في مهنة الجزارة وهو ما شجع الأسرة على القبول بعرضه، وفق مصراوي.

بدأت حياة الزوجين هادئة في أول أشهر الزواج، مرت الأيام وبدأت "دهبية" تشتكي لوالدتها من ضيق المعيشة وعدم إنفاق الزوج على أطفاله، وخاصة وأنه بدأ في تعاطي المواد المخدرة لتتحول حياتهم إلى جحيم، كما بدأ في الاعتداء على زوجته باستمرار أمام أطفالها وخاصة عند مطالبتها بالأموال لإطعام أطفالها الصغار.

مساء يوم الجمعة الماضي فوجئت "دهبية" ابنة الـ25 ربيعًا، باقتحام زوجها المنزل، وهو منتشي من تعاطي المخدرات، وبدأ في سبها وضربها أمام أطفالها، حينها هرولت الضحية للاتصال بوالدتها لكي تنقذها من بطش زوجها، فظل يضربها حتى باتت أن تفقد وعيها ثم أتى بسلاح أبيض وطعنها عدة طعنات أودت بحياتها أمام طفلتها الصغيرة التي لم تكمل عامًا، وطفليها الأخرين كانوا في حالة بكاء هستيري من صدمة ما رأوه من والدهم.
وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول "دهبية.ح" 25 سنة، مصابة بجرح قطعي في الوجه و3 طعنات فى البطن، وتوفيت متأثرة بإصابتها.
وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها "م.م.ب" 30 سنة جزار، نشبت بينهما مشادة كلامية، تحولت لمشاجرة بسبب مطالبة المجني عليها للمتهم بالإقلاع عن تناول المخدرات، فقام بطعنها بالسكين، وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم.
والدة المجنى عليها، قالت إن المتهم زوج ابنتها حاول التعدي عليها بالضرب هي الأخرى فى المستشفى، وتجمع المواطنون وأمسكوا به وألقي القبض عليه، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

إقرأ ايضا

IMG-20230821-WA0029

مفاجأة في فيديو العريس الخليجي الذي أثار ضجة في مصر

images (1)

تناوبوا على اغتصابها.. 6 سائحين يهتكون عرض بريطانية بطريقة بشعة

IMG-20230821-WA0025

بسمة وهبة تفاجئ الجميع بالحجاب: اشتقت له