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تفاصيل غريبة.. فتاة تخطف شابًا لإجباره على الزواج منها

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الإثنين، 03-10-2022 12:32 م

أقدمت فتاة عراقية على اختطاف شابًا يمنيًا لإجباره على الزواج منها، حيث تمكنت قوة من مكافحة الإجرام من تحرير الشاب من الفتاة التي تقطن بمنطقة جانب الكرخ في بغداد.

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر أمني، أن مديرية مكافحة الإجرام، كانت تبحث منذ أيام عن شاب يمني، دخل إلى العاصمة بغداد، واختفى عقب ذلك، بعد أن تلقت السلطات المعنية، بلاغاً من ذويه بشأن اختفائه.
وأضاف أن معلومات التحري، قادت إلى اقتحام أحد المنازل، إذ تبين أن فتاة استدرجت الشاب منذ أيام، إلى منزلها، بعد أن تعرفت عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت تريد إرغامه على الزواج بها.
ولفت المصدر إلى أن ”الشابة ثلاثينية، وتسكن العاصمة بغداد، فيما كان الشاب اليمني (17 عاماً) يقيم في الأردن، مع عائلته بغرض الدراسة“، مشيراً إلى أن ”الهدف من خطف الشاب وإرغامه على البقاء في المنزل والزواج بالمتهمة ما زالت مجهولة، لكن المؤشرات الأولية تتحدث عن طمع الفتاة بأموال الشاب اليمني الذي تبين أنه من عائلة ثرية“.
وأكد أن ”التحقيقات ما زالت مستمرة، عن كيفية وصول الشاب إلى بغداد، وتفاصيل خداعه، وطريقة الاحتجاز، وفيما إذا كان هناك أشخاص ساعدوا الفتاة في تنفيذ جريمتها“.
 

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